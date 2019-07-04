Уровень воды в реке в затопленном Тулуне опустился ниже критической отметки

По оперативной информации, опубликованной на странице в «ВКонтакте» администрации города Тулуна, уровень воды в реке Ие снизился на 31 сантиметр и составил 6,68 метра, при критических 7 метрах.

«Обстановка остается сложной, но постепенно стабилизируется. По мере откачки воды из подвалов многоквартирных домов производится их подключение к электросети. По-прежнему поставляется бутилированная вода жителям города. Работает 17 водовозок, которые раздают воду для нужд горожан», - сообщает администрация Тулуна.

Со всей Иркутской области в подтопленный город прибывают добровольцы для расчистки завалов. Не остаются в стороне и местные жители. Основные усилия сейчас направлены на расчистку улиц и дорог, чтобы обеспечить бесперебойную работы автотранспорта.

Продолжаются работы по обследованию дамбы и зданий, попавших в зону затопления. Особое внимание уделяется подбору и утилизации трупов животных, для чего был отведен полигон в 5 км от Братского тракта. Выживших животных собирают и размещают в специальных вольерах.

Ранее стало известно о числе пострадавших от паводков в Иркутской области. Более 2 тысяч жителей региона обратились за медицинской помощью, более 300 были госпитализированы. По последним данным, 16 населенных пунктов находятся в зоне подтопления, около 8 тысяч жителей остались без электроснабжения.