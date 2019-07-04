Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Скользкие и холодные: жители Флориды обеспокоены нашествием игуан

Наталия Майорова
05:33 04.07.2019
Специалисты убеждены, что игуаны являются переносчиками сальмонеллы, а также представляют собой угрозу для домашнего скота и уничтожают ландшафт.
Скользкие и холодные: жители Флориды обеспокоены нашествием игуан
© Фото: pixabay

Жители американского штата Флорида переживают массовое нашествие зеленых игуан: рептилии наносят ощутимый вред инфраструктуре и местной флоре.

Специалисты убеждены, что игуаны являются переносчиками сальмонеллы, а также представляют собой угрозу для домашнего скота и уничтожают ландшафт.

Самцы достигают невероятных размеров: они способны вырасти до полутора метров в длину и весить около семи килограммов. Самки же способны откладывать более 70 яиц ежегодно.

Зеленая игуана является крупной растительноядной ящерицей. Она ведет дневной древесный образ жизни. Зеленые игуаны преимущественно обитают на территории Центральной и Южной Америки, уточняет SkyNews.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.07.2019, 00:00
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы к годовщине освобождения Минска
Дата03.07.2019, 06:00
Sea Breeze под контролем: «Бал» и «Бастион» провели «пуски» в Черном море
Дата03.07.2019, 09:47
Месси раскрыл свое будущее в сборной Аргентины
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.07.2019, 11:35
Названы сроки проведения испытаний перспективного 57-мм боевого модуля для Т-15
Дата03.07.2019, 08:27
Освобождение Минска: город-герой отмечает 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:47 В стране и мире
Путин назвал способы улучшить отношения с НАТО
06:25 В стране и мире
Видео
Яркое пламя и черное небо: в Краснодаре горит шинный склад
05:07 В стране и мире
В МЧС назвали число пострадавших от паводков в Иркутской области
03:48 В стране и мире
Путин назвал ключевое отличие России от США
03:26 В стране и мире
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Скользкие и холодные: жители Флориды обеспокоены нашествием игуан
Видео
В Кентукки при пожаре сгорело семь миллионов литров бурбона: видео
Видео
«Калашников» завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе
Видео
Над облаками: пассажир самолета снял полное солнечное затмение с воздуха
Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду после столкновения с птицей
Представитель манси объяснил смысл загадочных знаков на месте гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.