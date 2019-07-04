Скользкие и холодные: жители Флориды обеспокоены нашествием игуан

Жители американского штата Флорида переживают массовое нашествие зеленых игуан: рептилии наносят ощутимый вред инфраструктуре и местной флоре.

Специалисты убеждены, что игуаны являются переносчиками сальмонеллы, а также представляют собой угрозу для домашнего скота и уничтожают ландшафт.

Самцы достигают невероятных размеров: они способны вырасти до полутора метров в длину и весить около семи килограммов. Самки же способны откладывать более 70 яиц ежегодно.

Зеленая игуана является крупной растительноядной ящерицей. Она ведет дневной древесный образ жизни. Зеленые игуаны преимущественно обитают на территории Центральной и Южной Америки, уточняет SkyNews.