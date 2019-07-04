Названы самые дешевые авиаперелеты для путешествий на выходные

Составлен список 20-ти самых дешевых авиаперелетов, которыми можно воспользоваться для поездки на выходные.

Слетать из Астрахани в Ростов-на-Дону и обратно можно всего за 1888 рублей, пишет «Лента.ру» с ссылкой на онлайн-сервис для планирования путешествий. Чуть больше 2 тысяч (2129 рублей) придется заплатить за перелет из Пскова в Москву. На третьем месте по бюджету маршрута стоит перелет из Ростова-на-Дону в Грозный (2354 рубля). До 3 тысяч за билет можно найти по направлениям Томск-Новосибирск (2390 рублей) и Краснодар-Волгоград (2435 рублей).

Ранее был составлен рейтинг самых дорогих городов, в которые чаще всего летают россияне. Список возглавил Нью-Йорк. В тройку вошли также Мале, столица Мальдивской республики, и Канкун - один из крупнейших курортных городов в Мексике. Самым дорогим российским городом оказался Горно-Алтайск.