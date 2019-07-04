Путин: Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3

Владимир Путин заявил, что не видит готовности Соединенных Штатов Америки обсуждать продление СНВ-3 или выработку нового соглашения.

Ранее стало известно о заявлении главы государства о том, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений между РФ и ЕС ради поддержания мира, безопасности и стабильности.

По словам Владимира Путина, Россия всегда готова к совместной работе с западными партнерами. Он так же добавил, что для преодоления напряженности в Европе, нужно отойти от устаревших концепций времен «холодной войны».

В четверг, 4 июля, президент России совершит визит на Апеннины. Он проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте. Также запланирована встреча Владимира Путина и папой Римским Франциском.