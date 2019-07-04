В МЧС назвали число пострадавших от паводков в Иркутской области

Более двух тысяч жителей Иркутской области пострадали в результате паводков. При этом более 300 человек были госпитализированы.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, среди госпитализированных - 57 детей.

«По нашим данным на 4 июля, 313 человек из 2080 обратившихся за медпомощью были госпитализированы», - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, подтопленными все еще остаются 16 населенных пунктов в двух районах области. Без электроснабжения остались около восьми тысяч жителей на территории 15 населенных пунктов.

Причиной катастрофического паводка в Иркутской области стали глобальные изменения климата и атмосферные аномалии. К такому выводу пришли специалисты географического факультета Иркутского государственного университета, которые занимаются изучением метеорологии и физики околоземного пространства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий паводка, затопившего Иркутскую область. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.