Глобальный сбой: Facebook и Instagram устранили неполадки в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram устранили возникшие накануне проблемы в работе сервисов, что привело к сбоям у миллионов пользователей. Речь идет о не загружавшихся изображениях и видео.

«Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в сообщении Facebook в социальной сети Twitter.

Несмотря на то, что об устранении проблем сообщили разработчики Instagram, многие пользователи по-прежнему жалуются на то, что хэштеги в социальной сети не работают.

По данным Downdetector - сервисе, отслеживающем сбои в популярных интернет-ресурсах, о проблемах в работе социальных сетей пользователи начали сообщать примерно с 18:00 по московскому времени среды, 3 июля. При этом технические неполадки были зафиксированы по всему миру.