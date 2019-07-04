В Минобороны Белоруссии назвали число пострадавших во время салюта в Минске

Во время праздничного салюта в Минске, который был организован в честь Дня независимости Белоруссии, пострадали четыре человека. По данным Министерства обороны страны, в результате ЧП один из раненых погиб.

«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Вместе с тем известно, что в настоящее время комиссия министерства ведет расследование произошедшего совместно со Следственным комитетом. В Минобороны Белоруссии в свою очередь подчеркнули, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».

В ведомстве выразили соболезнования семье погибшей женщины, а также пообещали оказать всю необходимую помощь.