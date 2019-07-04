Путин назвал ключевое отличие России от США

Ключевое отличие РФ от США и ряда их союзников в том, что Россия не вмешивается в дела других стран. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он напомнил, что обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в американские выборы - это «верх абсурда».

«Широко известно, чем все закончилось - ничем, провалом», - цитирует Путина РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что отсутствие заговора также подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, поскольку они не смогли собрать факты «просто потому, что они не существуют».

«Интересно, что санкции, введенные против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют. Из того же порядка шумиха вокруг русского вмешательства в избирательные процессы в Евросоюз», - сообщил Путин.

Он подчеркнул, что шумиха была распространена в преддверии выборов в Европарламент.

«Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», - отметил Путин.

Однако, по его словам, главная цель их авторов – продолжение так называемой «демонизации России» в глазах граждан европейского сообщества.

«Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», - заключил он.

В четверг российский президент намерен совершить визит на Апеннины. Там он проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло, а также председателем совета министров Джузеппе Конте. Путин встретится с папой Римским Франциском.