Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС

Президент России Владимир Путин заявил в опубликованном накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, что Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Европейским Союзом для поддержания мира, стабильности и безопасности.

«Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между Россией и ЕС, в поддержании мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте. И мы готовы к конструктивным отношениям со всеми политическими силами, получившими мандат от европейских избирателей», - приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Также глава российского государства отверг обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в европейские выборы. Президент РФ подчеркнул, что идеи о «вездесущем российском вмешательстве» служат оправданием для неубедительных результатов некоторых политических сил на выборах в Европарламент.

По мнению Владимира Путина, чтобы преодолеть напряженность в Европе, необходимо отказаться устаревших концепций времен «холодной войны».

«Мы всегда открыты совместной работе с нашими западными партнерами для противостояния реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность», - заявил президент РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Джузеппе Конте посетить Италию.