Путин озвучил условие для диалога России и Украины

Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной. Однако для этого необходимо, чтобы новый украинский президент Владимир Зеленский начал выполнять свои предвыборные обещания. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera он добавил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский пообещал «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами».

Путин также подчеркнул, что в наследство новоизбранному президенту Украины достались «принудительная украинизация, запрет на использование русского языка, включая его преподавание в украинских школах и университетах, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир».

«Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки», - отметил российский президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что киевские власти должны понять, что конфликт между РФ и Украиной не отвечает общим интересам, в отличие «от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».

«Мы к этому готовы», - добавил Путин.

Кроме того, российский лидер добавил, что РФ не вмешивается в дела других стран. Это, по словам Путина, является ключевым отличием страны от США и ряда других союзников.

«Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось - ничем, провалом», - цитирует его РИА Новости.

В четверг российский президент намерен совершить визит на Апеннины. Там он проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло, а также председателем совета министров Джузеппе Конте. Путин встретится с папой Римским Франциском.