Боец ВСУ убил сослуживца во время учений

Боец ВСУ открыл огонь по сослуживцам во время проведения учебных стрельб. Инцидент произошел в зоне ООС. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, злоумышленник открыл огонь без команды.

В результате инцидента один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

«Второго июля при проведении практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на полигоне в районе населенного пункта Дмитровка в результате нарушения требований безопасности военнослужащий бригады без команды открыл огонь в секторе ведения огня, в то время как военнослужащие, выполнившие упражнение стрельб, находились на мишенном поле», - отметил Филипоненко.

По его словам, в настоящее время ведется разбирательство по факту инцидента: в подразделения прибыла комиссия военной службы правопорядка. Выступление было опубликовано на YouTube.

Ранее в рядах ВСУ произошел аналогичный инцидент: пьяный командир ВСУ открыл огонь по своим подчиненным, пытавшимся покинуть позиции. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Троицкое.