Трамп похвалил Мексику за работу на границе

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность в адрес Мексики. Похвалы главы государства заслужили действия мексиканских властей по защите границы от нелегальных мигрантов.

«Мексика на границе делает работу гораздо лучше, чем демократы. Спасибо, Мексика!», - написал Трамп в Twitter.

Мексиканские власти и их отношение к вопросу нелегальной миграции на территорию США ранее являлись постоянным предметом критики Дональда Трампа. Президент осуждал Мехико за нежелание контролировать поток людей, которые незаконно проникали на территорию Штатов.

Однако после США и Мексика заключили договоренности по укреплению сотрудничества для обеспечения лучшей защиты общей границы. Согласно документу мексиканская сторона теперь обязана разместить Национальную гвардию по всей стране, уделяя особое внимание южной границе.