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Мавзолей при живом Ленине: новый сериал Netflix поразил россиян киноляпами

Наталия Майорова
23:52 04.07.2019
Сериал повествует о жизни последнего российского императора, однако зрители уличили создателей картины в многочисленных фактических ошибках.
Мавзолей при живом Ленине: новый сериал Netflix поразил россиян киноляпами
© Фото: YouTube

Американская стриминговая платформа Netflix выпустила новый документально-художественный сериал об истории России «Последние цари». Однако зрители обнаружили многочисленные несоответствия.

В первой же серии, действие которой разворачивается в 1894 году, в одном из кадров показана петербургская Соборная мечеть. Сооружение в действительности было построено лишь в 1920-м году уже после смерти Николая II.

Создатели сериала поместили на дореволюционную Красную площадь 1905-го года мавзолей Ленина, который был построен значительно позже - в 1924-м году. Свой нынешний облик он приобрел спустя еще шесть лет.

Также зрители обратили внимание на то, что стены и башни Кремля красные, хотя в то время они еще сохраняли элементы побелки. Белить крепость перестали лишь в советские годы.

Премьера сериала «Последние цари» состоялась 3 июля. Он посвящен жизни Николая II и его семьи: картина включает в себя не только документальные кадры, но также и постановочные сцены.

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