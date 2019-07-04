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Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Тамара Астапенкова
23:35 04.07.2019
У Киева вызвали недоумения высказывания главы МИД Венгрии о законе об образовании и языке.
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто, о чем сообщается на официальном сайте ведомства.

Егор Божок заявил, что у Украины вызывает недоумение последнее высказывание главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, проходившей в Торонто, о законе об образовании и законе о языке.

«Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины “Об образовании”», - говорится в сообщении МИДа Украины.

Егор Божок подчеркнул, что несмотря на все усилия украинской стороны на решение вопросов, бросающих тень на дружественные отношения двух государств, венгерская сторона продолжает публичную риторику.

«Украинская сторона готова к конструктивному диалогу по решению вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений», - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о высказывании главы МИДа Венгрии Петера Сийярто о неприемлемости принятого на Украине закона об «исключительном использовании» украинского языка. По мнению дипломата, принятый документ нарушает права венгерского меньшинства.

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