Россия ответила на требования Британии «допустить наблюдателей в Крым»

На сессии Совета по правам человека ООН делегация из Великобритании потребовала у России обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в «незаконно аннексированный Крым». По словам пресс-секретаря посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании этот призыв вызывает недоумение.

«Оставляя за скобками тему «незаконной аннексии» (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны. В этой связи указанный призыв Форин Офиса вызывает недоумение», - приводятся слова пресс-секретаря на сайте посольства РФ в Великобритании.

При этом российские дипломаты усматривают в этом призыве очередную попытку «недобросовестного использования» проблематики прав человека.