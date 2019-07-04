Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск попросил президента РФ Владимира Путина молиться за него. Это произошло после его аудиенции с российским лидером. Папа Римский Франциск также поблагодарил Путина за встречу.

Провожая российского президента из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, папа Римский Франциск крепко пожал руку Путина.

«Большое спасибо, молитесь за меня», - цитирует его РИА Новости.

Однако просьбу понтифика Путину не перевели. Российский лидер в свою очередь поблагодарил папу Римского за «содержательную и интересную беседу».

Папа Франциск традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра призывом молиться за него. Мероприятия проходят по средам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с Папой Римским Франциском, после чего лидеры двух государств обменялись подарками. Российский лидер подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни художника и скульптора Микеланджело.

В ответ Папа Римский вручил российскому лидеру медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.