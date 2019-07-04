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Путин прокомментировал призывы к России о выполнении Минских соглашений

Егор Левин
22:08 04.07.2019
Глава РФ подчеркнул, что нельзя перекладывать ответственность только на одну из возможных сторон.
Путин прокомментировал призывы к России о выполнении Минских соглашений
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от РФ выполнения Минских соглашений в той части, которая не относится к Москве. Об этом он сказал во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин заявил, что необходимо понимать границы полномочий тех или иных стран в контексте урегулирования ситуации на Украине. Глава России подчеркнул, что нельзя перекладывать ответственность только на одну из возможных сторон.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров? Мы же не можем сделать это за них. Давайте я издам указ, что это будет тогда? Или надо принять закон об амнистии – закон принят, но не подписан президентом Украины. Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать», - цитирует РИА Новости заявление Путина.

Российский лидер отметил, что для успешного урегулирования конфликта необходимо в первую очередь отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко о блокаде Донбасса, так как он прямо противоречит Минским соглашениям.

Напомним, конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между вооруженными силами Украины и повстанцами, сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Минские соглашения – комплекс мер по урегулированию данного конфликта, согласованный в 2015 году руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки».

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