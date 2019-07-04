В Минздраве Украины обнаружили пользу мата для здоровья

Нецензурная лексика может быть полезна для здоровья. К такому умозаключению пришли исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

На своей странице в Facebook она написала, что закон о запрете использования нецензурной лексики в Верховной раде якобы был написан «забытыми и ненужными» депутатами. При этом в науке имеется немало аргументов о полезности мата.

По мнению Супрун, нецензурные слова, которые направлены на ситуацию, а н на собеседника, помогают облегчить ее принятие. При этом при боли, травме, испуге или тревоге мат может помочь выработать эндорфины. Благодаря им человек успокаивается, а болевые ощущения снижаются.

Вместе с тем Супрун добавила, что нецензурными слова следует выражаться в подходящий момент, поскольку использование их в повседневной речи не нужно: мозг начнет воспринимать их как что-то обычное.

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект о запрете использования нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и в Интернете.