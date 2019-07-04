В СК РФ предложили создать в России институт воздушных маршалов

В СК РФ выступили с предложением о создании в России института воздушных маршалов, которые займутся борьбой с нарушителями общественного порядка на авиарейсах. Инициативу озвучил глава столичного управления СК на транспорте Сергей Вазюлин.

Он заявил, что присутствие подобных специально обученных сотрудников на рейсах поспособствует эффективному предотвращению любого деструктивного поведения, а также террористическим актам.

По словам Вазюлина, практика стран, в которых воздушные маршалы – обычное явление, говорит о том, что они действительно способны обезопасить пассажиров самолета. Однако, глава управления также подчеркнул, что и сами пассажиры должны вести себя соответственно, соблюдать нормы порядка и не употреблять алкогольные напитки во время полета.

По данным Вазюлина, в Центральном федеральном округе к административной ответственности за неподобающее поведение на борту самолета ежегодно привлекается порядка 160 человек и возбуждаются в среднем по 10 уголовных дел.

Федеральная служба воздушных маршалов - правоохранительное агентство в США в составе министерства внутренней безопасности. Вооруженные огнестрельным оружием маршалы инкогнито находятся на гражданских рейсах в целях предотвращения противоправных действий пассажиров.