Тело ребенка обнаружили в аквапарке под Краснодаром

В Следственном комитете по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР по краю.

«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребёнка (ч.1 ст.109 УК РФ)», - следует из сообщения.

Уточняется, что накануне, 3 июля, 32-летняя жительница Комсомольского поселка Гулькевичского района с двумя детьми, трех- и четырехлетнего возраста, находилась на территории аквапарка в городе Гулькевич.

Там, около семи вечера женщина обнаружила одного из сыновей в бассейне на территории аквапарка. На место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи, которая констатировала смерть ребенка.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, по данным пресс-службы СКР, правоохранительные органы дадут юридическую оценку действиям матери, а также сотрудникам аквапарка. Расследование уголовного дела продолжается.