«АвтоВАЗ» возобновит производство в Тольятти и Ижевске

В концерне «АвтоВАЗ» сообщили о возобновлении приостановленного по вине поставщика производства. Заводы в Тольятти и Ижевске возвращаются к привычному графику работы. Производство вновь стартует в пятницу, 5 июля.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», - говорится в распространенном сообщении концерна.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» заявил о приостановке производства на заводах в Тольятти и Ижевске из-за срыва сроков поставки автокомплектующих предприятием «Автокомпонент». Автопроизводитель планировал взыскать с партнера понесенные убытки.