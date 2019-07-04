Почти 500 человек покинули лагерь Рукбан по гуманитарному коридору

Накануне печально известный лагерь беженцев «Рукбан» покинуло через гумкоридоры почти 500 человек. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Накануне из лагеря беженцев «Рукбан», по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска «Джлеб», вернулись еще 494 человека», - сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Отмечается, что всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания.

Итого, за все время лагерь беженцев покинуло более 15 тысяч человек и перешли на подконтрольную сирийским властям территорию.

Напомним, лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. Минобороны РФ неоднократно отмечало, что ситуация в лагере наблюдается катастрофическая: в нем наблюдается дефицит питьевой воды, медикаментов, а американские военные ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из местных жителей.