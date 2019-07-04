Разрушительный и смертельный: мощнейший торнадо в Китае попал на видео

В Китае разрушительный торнадо унес жизни шестерых человек, почти двести других получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Accuweather.

Как сообщили официальные лица города позднее, ураган прошел накануне в среду около 18 вечера в городе Кайюань провинции Ляонин на севере Китая. Снятое очевидцами мощного торнадо были опубликованы сегодня на YouTube. На видео показано, как черный разрушительный смерчь с дождем, ветром и градом разбивает окна, срывает крыши жилых домов и офисных зданий.

Сотни деревьев были выкорчеваны из земли, людям приходилось укрываться от взмывающих в воздух машин. Без электричества остался весь город, а также сообщалось о перебоях в соседнем Тилинге, где проживают 2,7 миллионов человек.

Уточняется при этом, что торнадо скоростью 80 километров в час продолжался всего пятнадцать минут, хотя катастрофа привела к полному хаосу и невосполнимым потерям. Городское правительство заявила, что оценки принесенного ущерба району все еще нет.

В местное управление также продолжают поступать звонки о том, что некоторые люди застряли под руинами заводских зданий. На месте продолжается поисково-спасательная операция, десятки машин скорой помощи, пожарные и полиция ведут круглосуточную работу с населением.

В погодном бюро Ляонин тщательно изучают причину появления торнадо, который является редким явлением в регионе. Там отмечают, что в отличие от ураганов, торнадо образуются спонтанно и чаще всего затрагивает небольшой участок земли.