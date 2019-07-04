В правительстве России одобрили законопроект об электронных трудовых книжках

В российском правительстве одобрили законопроект о введении электронных трудовых книжек для россиян. Он стал одним из нескольких нововведений в области цифровизации бюрократии в Российской Федерации.

Электронные трудовые книжки появятся в январе 2021 года. За работодателями останется право использовать бумажные экземпляры, но для этого нужно будет написать заявление. Важная деталь – работодатель должен будет обязательно информировать Пенсионный фонд об операциях со статусом работников. За неточность или несоблюдение данного правила работодателю будет грозить административная ответственность.

Помимо прочего, кабмин также расширил список нотариальных услуг, которые россияне смогут получить удаленно. К примеру, заверение сделок можно будет провести без личного присутствия. Для удаленного обращения потребуется представить электронные формы необходимых документов и их изображения с помощью единого Портала государственных услуг. Сам нотариальный документ можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде. По словам премьера Дмитрия Медведева, учитывая размеры России, данные новшества помогут гражданам и бизнесу сэкономить немало времени и денег.