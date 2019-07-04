В РВИО назвали случаи фальсификации фактов об СССР со стороны Запада

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов сделал заявление на тему исторической фальсификации. По его словам, искажение истории Советского союза является частью планомерной работы Запада по ослаблению России.

На пресс-конференции, посвященной грядущему 80-летию со дня начала Второй мировой войны, он отметил, что в советские годы в зарубежных СМИ была организована целая кампания по фальсификации ряда событий. К примеру, пакт о ненападении, заключенный с Германией в 1939 году, до сих пор используется ими как обвинение СССР в провоцировании конфликта. Но соглашение было заключено исходя из национальных интересов и в соответствии со всеми нормами международного права, поэтому удалось избежать неблагоприятных последствий.

«Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее, и мы не получили бы 2-3 месяца героического сопротивления Советской Армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на Восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву и ценой огромных, страшных жертв отстоять Ленинград», - заявил Иванов.

Кроме того, он коснулся темы разрушения могил и памятников советских солдат в некоторых восточно-европейских странах. Иванов назвал подобные инциденты признаком нецивилизованности. Больше всего актов вандализма происходит в Польше, во время освобождения которой погибли свыше 600 тысяч советских солдат.