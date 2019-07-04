В МИД Ирана потребовали от Британии объяснений за захват танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Нота протеста была передана лично послу Британии в Тегеране Роберту Макэру, а сам он был вызван в иранское ведомство после «незаконного задержания военно-морскими силами Великобритании» иранского нефтяного танкера.

«Посол Великобритании был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где был выражен решительный протест в связи с этими деструктивными действиями правительства и военно-морских сил Великобритании», - сообщил Мусави в эфире иранского государственного телевидения.

В МИДе страны также заявили, что данная ситуация «незаконна и неприемлема» ввиду санкций Евросоюза, поскольку они не основываются на решениях ООН. Иранские власти при этом подчеркнули, что задержание судна грозит эскалацией напряженности в зоне Персидского залива.

Ранее в четверг стало известно о задержании супертанкера Grace 1 силами британских морпехов в Гибралтаре. Судно, перевозившее сырую нефть в Сирию, было задержано якобы из-за «информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии». При этом как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, он действовал не собственному приказу и перед началом операции уведомил Еврокомиссию.