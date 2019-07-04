В посольстве России оценили ход расследования случившегося в Солсбери

Диалог между Россией и Великобританией зашел в тупик из-за политической линии, которую проводит Лондон. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.

«Официальный Лондон продолжает демонстративно игнорировать постоянные и многочисленные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств дела, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими российскими гражданами и начать взаимодействие для выяснения истинных причин и обстоятельств случившегося», - говорится в сообщении дипмиссии.

Как сказали в посольстве, что «без ответа» остаются более восьмидесяти нот, направленных в Министерство иностранных дел и по делам Содружества по делу Скрипалей.

Уточняется при этом, что Лондон до сих пор «придерживается воинственной риторики» в отношении России и при каждом удобном случае напоминает, что якобы имеет «неопровержимые доказательства» о причастности Москвы к отравлению. Правда, никаких доказательств Британия не представила ни России, ни своим же союзникам.

Вместо этого местные СМИ намерено публикуют «контролируемые утечки» британских спецслужб с целью отвлечения внимания общественности. В качестве примера в посольстве представили последнюю новость о якобы проведении «массированных кибератак из-за рубежа».

«Линия британской стороны завела двусторонние отношения в тупик, нанесла ущерб способности Великобритании реализовывать свои внешнеполитические интересы как на российском направлении, так и по широкой международной повестке дня. Мы вновь призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения», -говорится в заключении послания дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит в стороне историю с отравлением Скрипалей и завершит собственное расследование. Заявление прозвучало в годовщину печального инцидента в Солсбери.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей и его дочь Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери в марте 2018 года после отравления неизвестным веществом. Британия обвинила Россию в инциденте, однако Москва все обвинения последовательно и аргументированно отвергла.