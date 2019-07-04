Путин обсудил ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и Сирии с Папой Римским
Путин обсудил ситуацию на Украине с Папой Римским.
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В числе вопросов, поднятых на встрече президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском в Ватикане, оказались и ситуации на Украине, Ближнем Востоке и Сирии.
В частности, российский лидер заявил, что обсудил с религиозным деятелем вопрос защиты православных верующих на территориях арабских государств и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся.
Вместе с тем, ситуацию в украинском регионе Путин обсудил с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте на встрече в Риме.