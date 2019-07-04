В Косово запретили въезд официальным лицам из Сербии

Власти Республики Косово запретили въезд на территорию государства всем официальным лицам из Сербии. Об этом в четверг заявил на своей странице в социальной сети Facebook представитель косовского МИДа Йетлир Зуберай.

Пресс-секретарь министерства также обвинил сербскую сторону в «постоянной пропаганде и распространению фальшивых новостей о Косово и его жителях».

«Министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться», - отметил Зуберай в своей публикации.

В своем заявлении пресс-секретарь МИД отметил, что власти Сербии пытаются искусственно создать так называемый «гуманитарный кризис» на севере Косово, который преимущественно населяют этнические сербы.

Ранее сообщалось, что в Косово и Метохии сербские бизнесмены массово приостановили работу. Многие закрыли свои магазины, аптеки, АЗС и другие торговые точки. Таким образом они протестовали против введения в ноябре 2018 года 100-процентных пошлин на товары из Боснии и Герцеговины, а также Сербии.

Отношения между двумя государствами повторно обострились после того, как 28 мая спецназ Косово провел севере республики спецоперацию, направленную якобы на борьбу с организованной преступностью. В результате акции были задержаны двое сотрудников миссии ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощеков. Он был ранен и направлен в госпиталь Белграда.

Тогда же президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград намерен бороться за сохранение мира в регионе «почти любой ценой», чтобы защитить свой народ.

В МИД России ответили, что Москва будет предпринимать действия, в том числе по линии ООН, на акцию Косово в отношении Краснощекова. В ответ косовские власти объявили россиянина персоной нон грата.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. В 2010 независимость республики была признана Международным судом ООН. На данный момент независимость Косова признается 99-117 странами. Против выступают более 60 стран, в числе которых Россия, Украина, КНР, Израиль, Индия, Греция и Испания.