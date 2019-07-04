Россия и Ватикан стали союзниками в области здравоохранения

Россия и Ватикан подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Подписи под документом поставили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и генеральный секретарь государственного секретариата Ватикана Паоло Борджиа.

В частности, меморандум коснулся вопросов оказания медицинской помощи, научных исследований и развития проектов между крупнейшим ватиканским госпиталем и российскими учреждениями. Подписание состоялось в рамках визита в Ватикан российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Скворцовой, областями для расширения сотрудничества могут стать онкология, иммунология, развитие клеточных технологий воздействия на злокачественные образования. В Ватикане назвали большой честью предложение посетить Россию. Об этом сообщают в Минздраве РФ.

Ранее президент страны Владимир Путин провел встречу с Папой Римским Франциском. Российский лидер подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни художника и скульптора Микеланджело. В ответ Папа Римский вручил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.