Мэрия Новосибирска не подготовила пандусы для участников форума о доступной среде

Жительница Новосибирска Ольга Стволова не смогла самостоятельно попасть в мэрию города. На форум, посвященный доступной среде для людей с ограниченными возможностями, женщина пришла в инвалидной коляске.

Участница конференции утверждает, что ее пригласили посетить мероприятие сотрудники администрации города. Она заранее уточнила, сможет ли попасть в здание сама и получила утвердительный ответ. Однако когда Стволова прибыла на место, пандус у входа был закрыт.

«Мэрия пригласила послушать, что делается для доступной среды, но сами проявляют такое колоссальное неуважение к людям», - написала она в Facebook.

В итоге женщине-инвалиду пришлось ждать, пока волонтеры помогут ей пройти в мэрию.