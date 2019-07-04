СК РФ возбудил уголовное дело против бывшего главы «Автодора»

Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении экс-председателя правления холдинга «Автодор» Сергея Кельбаха, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Речь идет о незаконных согласованиях денежных средств на строительство Центральной кольцевой автодороги.

В частности, Кельбах согласовал незаконную оплату фирмой «Кольцевая магистраль» комиссии около 4 миллионов рублей за банковскую гарантию; позже он дал согласие на неправомерное выделение дополнительного финансирования в размере 2 миллиардов рублей компании Crocus International. Обе компании занимались строительством ЦКАД по соглашению с «Автодором».

Незаконные действия Кельбаха повлекли ущерб в размере 2 миллиардов рублей. В настоящее время следователями ведутся процессуальные действия по сбору доказательств.