Соседи рассказали о семье погибшего в Москве ребенка

Соседи мальчика, который погиб в Москве накануне из-за непогоды, рассказали о его семье и втором ребенке, который оказался в стороне при падении дерева. Уточняется, что брат-близнец погибшего Артема тоже находился на площадке и не пострадал.

По данным очевидцев, инцидент произошел около 11 утра, когда малыш играл в песочнице, и на него от порыва ветра рухнуло дерево. Мальчик от полученных травм скончался до приезда медиков.

Сейчас маме и оставшемуся в живых Тимуру оказывают помощь психологи и родственники. Отец семейства находится в командировке в Воронеже, однако, как сообщается, уже вылетел в Москву.

Жительница одного из домов в Гольяновском проезде и мать двоих детей, Наталья Шмелева рассказала, что произошло в этот злополучный день. Она, в частности, пояснила, что состояние деревьев во дворе, где обычно играют дети, плачевное, «у многих сгнил ствол и слабая корневая система».

«Мы неоднократно обращались [в управляющую компанию дома], вы же сами видите, что деревья аварийные», - подчеркнула женщина.

Каких-либо в ответ комментариев от представителя управы или в ГБУ «Жилищник» не поступало. При этом люди продолжают задаваться вопросом, где теперь гулять с детьми.

«Находиться в этом дворе теперь опасно», - прокомментировала ситуация другая жительница дома Надежда Жафарова.

Ранее в Следственном комитете России по Москве было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция, следователи опрашивают очевидцев. Правоохранительные органы устанавливают полную картину случившегося.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования семье погибшего мальчика. Он попросил также обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб, потому что сейчас в столице отмечаются критические погодные условия.

«Будьте внимательны», - обратился Собянин к москвичам в социальной сети Twitter.

Накануне также сообщалось о четырех пострадавших, среди которых один ребенок, в результате сильного ветра и поваленных деревьев и дорожных знаков. Сейчас все пострадавшие уже выписаны из больницы.