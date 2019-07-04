Черноморский флот и авиация: Россия пристально следит за морскими учениями Sea Breeze

В Министерстве иностранных дел России дали свой комментарий международным морским учениям Sea Breeze – в ведомстве их назвали опасной идеей. Причиной такой оценки стало то, что все больше иностранных военных судов входит в Черное море – в общей сложности их насчитывается уже более 30. За маневрами следят российские военнослужащие, одновременно проводя собственные тренировки.

Акваторию патрулируют противолодочные корабли, в небе посменно дежурит авиация. Корабельная группировка Черноморского флота выглядит гораздо внушительнее, чем американские «коллеги». Главным в морском строю стал большой десантный корабль, с которого поступают приказы все остальным расчетам. Корабли находятся в позиции охраны водного района.

Корабли «Сторожевик» и «Сметливый» непрерывно патрулируют район маневров стран альянса. Финальным же этапом российских морских учений станут ракетные пуски и артиллерийская стрельба.