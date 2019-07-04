Сергей Иванов рассказал о попытках Запада очернить Россию

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов обвинил страны Запада в намеренном искажении истории Советского Союза. По его мнению, это часть планомерной работы по ослаблению нашей страны.

По словам Иванова, пакт о ненападении, заключенный с Германией в 1939 году, до сих пор используется как обвинение СССР в провоцировании конфликта. Но он был заключен исходя из национальных интересов по всем нормам международного права. Благодаря этому документу удалось избежать войны на два фронта.

«Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее. Мы бы не получили два-три месяца героического сопротивления Советской армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву, ценой огромных, страшных жертв отстоять Ленинград», - заявил Иванов.

Об этом председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества рассказал на пресс-конференции, посвященной грядущему 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

Кроме того, Сергей Иванов назвал разрушение могил и памятников советских солдат в некоторых восточно-европейских странах признаком нецивилизованности. Больше всего актов вандализма произошло в Польше, во время освобождения которой погибли свыше 600 тысяч советских солдат.