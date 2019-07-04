Россия и Чехия договорились сохранить масштаб авиасообщения

Министерства транспорта России и Чехии договорились сохранить нынешнее состояние и масштаб авиасообщения между государствами и продолжить последующие переговоры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чешского транспортного ведомства Франтишека Йемелку.

Переговоры будут продолжаться до конца лета. Стороны планируют обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период.

В минувший вторник «Аэрофлот» отменил некоторые рейсы в Прагу из Москвы. Такие меры были приняты в связи с решением Чехии аннулировать разрешения на полеты. Позже вслед за «Аэрофлотом» рейсы ограничили «Победа» и «Уральские авиалинии». Затем чешские власти все же разрешили авиакомпаниям России возобновить полеты до 7 июля.