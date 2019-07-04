В пригородах Иркутска из-за паводка ввели режим повышенной готовности

Иркутская область продолжает страдать от сильного паводка, затопившего практически всю ее территорию. Вода в регионе не отступает: в некоторых районах снова прошли ливневые дожди, подтопило еще пять поселков.

Паводок добрался до пригорода Иркутска - там уже ввели режим повышенной готовности. Более 3000 человек, в числе которых также и военнослужащие, заняты в устранении последствий стихийного бедствия. Прокуратура начала проверку соблюдения правил строительства городской дамбы.

Постепенно уровень воды в реке Ие снижается и приходит в норму, но затопленными все еще остаются огромные территории. Чтобы исправить ситуацию, привлекают специальную технику.

У автомобильного моста, в конструкциях которого застряло около сотни домов, работы по расчистке ведутся с двух берегов одновременно. На левом ликвидаторы прокопали целый канал, чтобы вода с территории затопленного стадиона могла уйти в основное русло реки. Все больше местных жителей могут вновь добраться до своих домов.

Пострадавшие благодарят тех, кто не остался равнодушным к их беде: в пункты временного размещения постоянно доставляют продукты питания и одежду. Ученики одной из школ города прямо на берегу реки организовали пункт раздачи гуманитарной помощи. Помощь оказывают даже просто проезжающие мимо города люди: молча выгружают продукты и уезжают.

Ежедневно сил и средств самых разных ведомств в зоне бедствия становится все больше. Минобороны России перебросило в пострадавший район военных медиков, МЧС доставляет гуманитарную помощь в отдаленные поселки. Более 3000 домов в Иркутской области после наводнения стали непригодны для жилья.