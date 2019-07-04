Владимир Путин и Папа Римский обменялись подарками по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин провел встречу с Папой Римским Франциском, после чего лидеры двух государств обменялись подарками.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни художника и скульптора Микеланджело.

В ответ Папа Римский вручил российскому лидеру медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и офорт с видом на площадь Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

Как отметил Папа, картину с видом Ватикана вручает, «чтобы президент не забыл».

«А это чтобы Вы не забыли Рим - это Вам графика XVIII века», - сказал Франциск.

Встреча Владимира Путина и Папы Франциска продолжалась 45 минут, от заявлений по итогам переговоров лидеры государств воздержались.

Сегодня, 4 июля, Путин прибыл с официальным визитом в Италию. Позднее он приехал в Ватикан, где у него началась встреча c Папой Римским. У российского лидера запланированы также встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте. Кроме того, Путин примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.