В ТЦ «Авиапарк» дал течь самый большой в Европе аквариум: видео

В столичном торговом центре «Авиапарк» произошла протечка самого большого в Европе аквариума. Вода струится прямо по его стенке на пол, на месте начаты работы по устранению проблемы.

Протечка оказалась некрупной, но вода шла постоянно. На кадрах с места инцидента видно, как для ее устранения в аквариум опустился аквалангист. Он приступил к замене герметика в районе соединительных колец, образующих из нескольких элементов единый аквариум.

По данным пресс-службы ТЦ, протечка является не аварийной ситуацией, а плановым мероприятием. Работы по замене герметика будут проводиться в течение нескольких дней.

Между тем ранее подобный инцидент произошел в ТЦ «Океания». Там в 24-метровом аквариуме треснуло стекло, и вода начала протекать наружу. Очевидцы сняли бьющую из стекла аквариума объемом более миллиона литров струю воды, которая заливала пол ТЦ.