Роспотребнадзор предлагает запретить мобильники в школах

В течение месяца Роспотребнадзор подготовит комплекс мер и предложений по запрету использования мобильных телефонов в помещениях школ. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Мы отработаем вопрос и будем готовы доложить в течение месяца», - цитирует РИА Новости заявление Поповой на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной поддержки в сфере защиты семьи и детей.

Общественная дискуссия о необходимости наличия мобильных телефонов у школьников не утихает несколько последних лет. Многие родители настаивают на необходимости гаджета, чтобы в любое время ребенок мог связаться с ними. Педагоги, в свою очередь, указывают на то, что ученики отвлекаются на телефоны и плохо усваивают учебный материал.

В прошлом году министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании заявила, что смартфоны в российских школах не нужны и многие учебные заведения уже отказываются от них. Министр отметила, что ее ведомство будет это поощрять.

Она также вспомнила о законе во Франции, который полностью запрещает использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе. По словам Васильевой, Россия рано или поздно тоже примет такое решение.