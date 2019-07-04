Лолита в пятый раз разводится с мужем

Российская исполнительница Лолита Милявская заявила, что разводится со своим молодым мужем Дмитрием. Об этом певица сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Лолиты, она переживала расставание, но смогла справиться.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход», - заявила 55-летняя Лолита.

При этом она отметила, что в браке состояла целых девять лет, добавив, что не даст в обиду тех, кто будет писать гадости в адрес «молодого» бывшего мужа, Дмитрия Иванова.

«Я совершенно искренне желаю ему всего самого лучшего. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. Пожалуй, все. Статус свободен, но это не значит, что сейчас я буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», - написала певица в блоге.

Напомним, 44-летний Дмитрий Иванов был пятым мужем Лолиты. Они поженились 20 марта 2010 года. До замужества с Дмитрием Лолита была замужем за творческими людьми и бизнесменами. Самым известным из них был Александр Цекало.