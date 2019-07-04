Россия потребовала от Киева обеспечить безопасность журналистов на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Украину обеспечить безопасность журналистов в Донбассе. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

«Требуем от украинских властей выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ. Также напоминаем, что только и именно Киев несет полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины», - сказала Захарова.

Второго июля съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел в западной части Донбасса, в районе поселка Александровка. Двадцать седьмого июня журналисты News Front, а также корреспондента РИА Новости попали под огонь ВСУ в районе Донецка. В обоих случаях журналисты приехали на место для того, чтобы зафиксировать разрушения от предыдущего обстрела украинских силовиков.