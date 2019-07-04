В России к 2021 году введут электронные трудовые книжки

С 2021 года в России бумажные трудовые книжки постепенно заменят на электронные документы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что реформа предполагает возможность сохранения бумажной версии, если это привычнее и удобнее для людей. Вопрос по этому поводу был рассмотрен на заседании правительства 4 июля. Нововведения коснутся порядка 60 миллионов работников и 8,5 миллиона организаций-работодателей.

По словам Медведева, введение реформы позволит работодателям сэкономить сотни миллионов рублей, а граждан избавит от лишних хлопот, вызванных утратой документа.

«Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. В течение 2020 года сами работодатели будут готовиться к таким изменениям», - приводит издание слова главы кабинета министров.

Работникам, которые пожелают оставить трудовую книжку в бумажной форме, будет необходимо до конца 2020 года написать соответствующее заявление в кадровую службу компании, где они числятся. Те, кто не сделает этого, будут автоматически переведены в электронный формат ведения документа, а бумажная версия будет возвращена на руки. Уточняется, что закон в случае его принятия освободит работодателя от ответственности за ее хранение.

Для тех, кто впервые устраивается на работу, бумажные книжки не будут предусмотрены. Как пояснил Дмитрий Медведев, преимуществом в электронной версии станет невозможность утратить сведения о предыдущих местах работы, в частности, если сегодня работник должен месяцами собирать необходимые документы и справки, то в будущем вся информация будет находится в едином реестре.

Уточняется, что законопроектом также предусматривается обязанность работодателя возмещать работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи ему при увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения.

Предприятия также обяжут с 1 января 2020 года предоставлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности работников.