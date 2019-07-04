Опубликованы кадры избиения сотрудника авиакомпании опоздавшим пассажиром во Внуково

В столичном аэропорту Внуково пассажир, опоздавший на рейс, избил сотрудника авиакомпании. Инцидент произошел в ночь на 1 июля, однако известно об этом стало только сейчас.

В аэропорту проходила посадка на самолет, летевший рейсом из Москвы в Анапу. Двое пассажиров опоздали к началу процедуры и решили разобраться в ситуации с представителем своей авиакомпании.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, как мужчина подошел к стойке и потребовал довезти его до лайнера. Получив отказ и не найдя другого выхода, он напал на сотрудника компании и повалил его на пол, нанося удары. После пострадавший потерял сознание, а нападавший удалился.

Сотрудника авиакомпании госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти. По факту произошедшего сотрудниками полиции начата проверка.