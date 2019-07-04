Спасатели обнаружили еще одного погибшего в результате паводка в Иркутской области

Количество жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 21 человека. Спасатели нашли тело еще одного погибшего. Пропавших без вести - 14. Родственникам погибших начали выплачивать единовременные пособия в размере одного миллиона рублей. Кроме этого, уже почти 15 тысяч человек получили компенсации на первоочередные нужды.

Уровень воды на затопленных территориях постепенно падает. В Тулуне, самом пострадавшем от наводнения городе региона, она уже ниже критических отметок.

Ранее стало известно, что прокуратура Иркутской области начала проверку соблюдения правил при строительстве дамбы, которая должна была защитить населенный пункт от паводка.

Сейчас большая вода угрожает пригородам Иркутска. В областном центре введен режим повышенной готовности.

На данный момент в регионе подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Ущерб от паводка, по предварительным данным, оценивается в 29 миллиардов рублей.

В больницах находятся 313 пострадавших, среди которых 57 детей.