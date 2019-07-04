«Нафтогаз» ожидает перебои с транзитом российского газа через Украину

На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа. С таким сообщением выступил топ-менеджер «Нафтогаза», руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

Он отметил, что на Украине ожидают якобы «жесткую позицию», которую «намерена» занять Россия.

«Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трех месяцев», - цитирует Фаворова РИА Новости.

По его словам, Киев ожидает перебои в транзите российского газа уже в первом квартале 2020 года. Фаворов добавил, что так называемыми «тенденциями», по которому Украина определила возможные задержки, стал уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе, который, по его мнению, примерно на 16% выше уровня прошлого года.

«Это явный признак того, что они готовятся к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы», - подчеркнул он.

Фаворов вместе с тем заключил, что «Нафтогаз» старается не отставать от «Газпрома» и тоже создает запасы газа.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о готовности предприятия к переговорам с российскими коллегами по вопросу продления контрактов на поставку и транзит газа. По словам Фаворова, следующие переговоры могут состояться после парламентских выборов.