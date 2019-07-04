День независимости: обещанная Трампом для парада техника оказалась ржавой

В среду в Вашингтон к мемориалу Авраама Линкольна была доставлена первая бронированная техника, которую президент США Дональд Трамп обещал показать по случаю Дня независимости США.

Ранее появилась информация о заверениях Трампа сделать «особенный» День независимости в этом году в Вашингтоне. Он удостоверил, что на улицах города будут выставлены танки, а в небе полетят «лучшие истребители в мире», и что сам праздник «будет отличным».

Однако, представленные в Вашингтоне образцы оказались не танками, а бронемашинами «Брэдли». Как сообщает РИА Новости, на бронемашинах есть облупленная краска, местами видна ржавчина, сняты стволы пулеметов, а зияющие отверстия заклеены скотчем. Бронемашины стоят, как и предполагалось, на Национальной аллее на колесных платформах. Рядом дежурят несколько скучающих солдат.

Ранее в Сети появилось множество роликов, на которых видно, как поздним вечером транспортируют технику в центр Вашингтона. Все видео сопровождались восторженными комментариями и рассуждениями, что никто не верил, а «танки в городе» все-таки оказались.