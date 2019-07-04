Россия выразила ноту протеста из-за обозначения Южных Курил как части Японии

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением в материалах саммита G20 южных Курильских островов в качестве японской территории. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

На кадрах видео, опубликованного на сайте «Большой двадцатки», российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи обозначены как японские. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в связи с этим дипломату посольства Японии в России была вручена нота протеста. В документе подчеркивается, что японская сторона злоупотребляет своими полномочиями для необоснованных территориальных претензий в адрес РФ.

Напомним, Япония претендует на Курильские острова, называя их частью своих северных территорий. В свою очередь, официальная позиция Москвы заключается в том, что суверенитет России над Курильскими островами, ставшими частью страны после Второй мировой войны, сомнению не подлежит.