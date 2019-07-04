Вооруженное противостояние на юго-востоке Украины является внутренним конфликтом страны, к которому Россия не имеет никакого отношения. С таким заявлением в интервью изданию «Новое время» выступил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Бизнесмен подчеркнул, что наличие вооруженных ополченцев на территории самопровозглашенных республик является нормальным явлением, а сам конфликт не был инспирирован извне.

В беседе с журналистами Коломойский выдвинул версию, согласно которой официальный Вашингтон оказывает вооруженную поддержку Киеву, так как заинтересован в дальнейшем обострении отношений с Россией.

Также олигарх затронул тему взаимоотношений с новой украинской властью, отметив, что поддерживает Владимира Зеленского, хоть и не встречался с ним до сих пор.

Конфликт на территории Донбасса продолжается с 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, а население юго-востока страны отказалось признавать новую власть.

В результате регулярных обстрелов и бомбардировок со стороны ВСУ погибли более десяти тысяч человек, среди которых большинство - мирные жители.