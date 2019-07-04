Папа римский Франциск встретил Владимира Путина в Ватикане

Президент России Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Италию и Ватикан, где встретится с папой римским Франциском. Впервые встреча будет транслироваться в прямом эфире. Трансляцию ведут ВГТРК и телевидение Ватикана.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Путин обсудит с папой гуманитарную ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины. Кроме того, будут затронуты вопросы Русской православной и Римской католической церквей.

Представитель Кремля напомнил, что отношения церквей «приобрели новый уровень после того, как в феврале 2016 года в Гаване состоялась историческая встреча - впервые со времени церковного раскола 1054 года - между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой римским Франциском». Поэтому, по его словам, внешнецерковный диалог - неотъемлемая часть двусторонних отношений.

При этом Ушаков заметил, что Путин не будет поднимать тему приглашения папы римского в Россию.

«На данный момент вопрос в повестке дня не стоит», - заявил Ушаков.

Он при этом он отметил, что в Риме, скорее всего, также данный вопрос подниматься не будет, поскольку Франциск является не только лидером Ватикана, но и главой Римской католической церкви. Именно поэтому он должен рассматриваться не на государственном уровне, а на уровне представителей Русской православной церкви.

Как сообщалось ранее, российский лидер также проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте. Кроме того, Путин примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.